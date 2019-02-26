Написать скрипт изменеия ссылок на сайте по utm

есть форма обратной связи сверстанная с уникальным дизайном на wordpress нужно интегрировать чтоб заявки с формы шли как лиды в Amo CRM напишите слово - "Amo" в отклике
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать скрипт на javascript
Который будет менять ссылки на сайте в зависимости от utm метки
1) ссылка одна используется на сайте- т/е нужно указать какую ссылку менять
2) utm параметры несколько чтобы в зависимости от них ссылка менялась
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