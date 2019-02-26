Верстка и программирование. cms bitrix

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок119 просмотров
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Для выполнения заказа ищем опытного специалиста, который в данный момент не обременен другими заказами., т.к сроки, как обычно, сжатые. Есть макеты подготовленные к версте, есть ТЗ. сайт многостраничный, требуется верстка и посадка на движок. Сажаем на bitrix. Детали в личных сообщениях. Просьба, не беспокоить тех кто не работает с bitrix, т.к ни при каких условиях cms меняться не будет.

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва