Верстка и программирование. cms bitrix

Для выполнения заказа ищем опытного специалиста, который в данный момент не обременен другими заказами., т.к сроки, как обычно, сжатые. Есть макеты подготовленные к версте, есть ТЗ. сайт многостраничный, требуется верстка и посадка на движок. Сажаем на bitrix. Детали в личных сообщениях. Просьба, не беспокоить тех кто не работает с bitrix, т.к ни при каких условиях cms меняться не будет.