Сделать выборку организаций с сайта СБИС

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки126 просмотров
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Спарсить с сайта СБИС из определенной категории название организации, адрес, индекс,  email, ИНН, телефон в файл для дальнейшей обработки в  EXCEL.  Выбор категории в дальнейшем должен нами изменяться.

5 лет назад
user2019
47 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад