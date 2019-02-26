Bot для тегерамм-канала по оповещению цены на бирже

Нужно внедрить любой скрипт для отправки 3 форм на сайт без CMS. Срочная задача( Формы: 1. Обратный звонок. (2 поля) 2. Заказать расчёт (такие же поля как в первой) 3. Получить подарок (5 полей) 4. Пройти опрос (составная форма, человек пишет ...
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Нужно сделать бота для канала в телеграмме , который будут оповещать об изменении пунктов с определённых сайтов по бирже
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