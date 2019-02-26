Bot для тегерамм-канала по оповещению цены на бирже

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок169 просмотров
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Нужно сделать бота для канала в телеграмме , который будут оповещать об изменении пунктов с определённых сайтов по бирже

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва