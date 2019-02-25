Активная анимация для сайта

Веб-сервис (сайт) [далее - Сервис] по самообучению математике и преподаванию математики. Сервис должен корректно отображаться в первую очередь на смартфонах, во вторую - на планшетах и в третью - на мониторах. Предполагается поэтапное выполнение работ с поэтапной ...
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Добрый день, не знал как это описать правильно)
В общем Нужны вот такие штуки – http://skdp.ru/index.php?r=site%2Fkitchen и http://skdp.ru/index.php?r=site%2Fhall
То есть стоит шкаф или кухня и мы можем менять в них цвет фасадов.
JPG самих декоров мы предоставим. Картинку кухни и шкафа выберем из тех что вы предложите.
Интересует стоимость и сроки. По оплате договоримся.
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