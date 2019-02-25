Активная анимация для сайта

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Веб-программированиеЗакрыт2 заявки243 просмотра
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Добрый день, не знал как это описать правильно) 

В общем Нужны вот такие штуки – http://skdp.ru/index.php?r=site%2Fkitchen и http://skdp.ru/index.php?r=site%2Fhall 

То есть стоит шкаф или кухня и мы можем менять в них цвет фасадов.  

JPG самих декоров мы предоставим. Картинку кухни и шкафа выберем из тех что вы предложите. 

Интересует стоимость и сроки. По оплате договоримся. 

5 лет назад
seregapr
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад