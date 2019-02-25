Активная анимация для сайта

Добрый день, не знал как это описать правильно)

В общем Нужны вот такие штуки – http://skdp.ru/index.php?r=site%2Fkitchen и http://skdp.ru/index.php?r=site%2Fhall

То есть стоит шкаф или кухня и мы можем менять в них цвет фасадов.

JPG самих декоров мы предоставим. Картинку кухни и шкафа выберем из тех что вы предложите.

Интересует стоимость и сроки. По оплате договоримся.