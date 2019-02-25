Изменения на сайт .Интернет магазин.CMS UMI !!!Срочно

Нужно произвести небольшие простые изменения на сайте, сделанном на конструкторе UMI , желательно не затрагивая программный код. 1. Изменить баннеры на основном слайдере главной страницы, показав эту процедуру администратору и сделать слайдер динамическим (изначально прокручивается с помощью мыши. Без действий слайдер неподвижен) 2. Сделать возможность выбора при добавлении товара в корзину между "Переходом в корзину" или "Продолжить покупки". (примерный скрин прикрепляю) 3. Сделать корзину более заметной и динамичной) 4. На сайте не получается проставить единицы измерения (шт, м, м/2 и т.д). Или недоработка сайта или делаем что то неправильно. Разобраться. 5. Продублировать разделы левого меню в каталог, т.к. автоматически они не создаются и показать как это сделать.