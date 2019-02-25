Починить обработчик

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сломался обработчик, через агрегатор когда оплачиваешь, всё норм пишет статус успешно! Но на сайт денежки не доходят.

5 лет назад
Ambrazura
Николаев 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
24 дня назад