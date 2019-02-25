Сделать в соц сетях таргетированную рекламу

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка124 просмотра
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Сделать в соц сетях (VK; Instagram) таргетированную рекламу на студентов из технических вузов в Перми, Самаре и Воронеже. 

Промо-материалы имеются. (видеоролик для соц сетей, визуал, пост)

5 лет назад
SlobodyanukMaxim
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад