Интеграция верстки с CMS Битрикс

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Добрый день!Есть верстка:
http://artmode.me/med/index.html
http://artmode.me/med/catalog.html
http://artmode.me/med/product.html
+ другие внутренние при необходимости
Нужно "натянуть" на Битрикс. Будет интернет-магазин.
В откликах жду бюджет ПО МОЕЙ задаче (а не шаблонный ответ), а также сроки. Бюджет может быть ориентировочный до полного ТЗ.
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