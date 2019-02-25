Интеграция верстки с CMS Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок177 просмотров
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Добрый день!Есть верстка:

http://artmode.me/med/index.html

http://artmode.me/med/catalog.html

http://artmode.me/med/product.html

+ другие внутренние при необходимости

Нужно "натянуть" на Битрикс. Будет интернет-магазин.

В откликах жду бюджет ПО МОЕЙ задаче (а не шаблонный ответ), а также сроки. Бюджет может быть ориентировочный до полного ТЗ.

5 лет назад
yandex_bot
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад