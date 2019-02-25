Парсинг товаров с сайта на сайт и в файл для 1с

Добрый день

Требуется спарсить с сайта донора на наш сайт, а так же в отдельный файл csv или dbf (для 1с): каталог с товарами, фильтры, фотографии, описание, характеристики и с ссылками на сопутствующие товары. В общем всю карточку товара.

Еженедельное обновление цен, наличие товара, добавление новых позиций, удаление старых.

Возможность откатить обновление товаров при каких либо ошибках (если сайт донор что то поменял или был неактивен в момент парсинга)

Сайт донора скину заинтересовавшимся в проекте