Парсинг товаров с сайта на сайт и в файл для 1с

Увеличение производительности сайта. 1. Уменьшение First Byte до 0,3 сек, сейчас 1,466 2. Улучшение показателей PageSpeed Insights до зеленой зоны. Основные рекомендации на сегодняшний день: Минимизируйте работу в основном потоке Сократите время выполнения кода JavaScript Устраните ресурсы, блокирующие отображение Отложите загрузку неиспользуемого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Требуется спарсить с сайта донора на наш сайт, а так же в отдельный файл csv или dbf (для 1с): каталог с товарами, фильтры, фотографии, описание, характеристики и с ссылками на сопутствующие товары. В общем всю карточку товара.
Еженедельное обновление цен, наличие товара, добавление новых позиций, удаление старых.
Возможность откатить обновление товаров при каких либо ошибках (если сайт донор что то поменял или был неактивен в момент парсинга)
Сайт донора скину заинтересовавшимся в проекте
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