Вытащить скриптом email-адреса из писем почтового ящика

Веб-программированиеЗавершен5 заявок125 просмотров
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Имейлы находятся в теле письма (не адресаты писем). Другими словами, это стандартизированные сообщения о подтверждении заказа с маркетплейса, которые содержат в себе электронный адрес покупателя. Два почтовых ящика общее кол-во 1-2 тыс шт. Даю доступы к ящикам

5 лет назад
juliaandersen
Саша Кравец 
43 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
rewl
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$15
1 день
WMZ
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