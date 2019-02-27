Доработки сайта на Джумла

Веб-программированиеЗавершен2 заявки128 просмотров
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ТЗ вышлю кандидатам

5 лет назад
lili47
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
srgv80
Сергей 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$18
2 дня
WMZ
Спасибо Сергею! Все выполнил по ТЗ и очень быстро! постоянно на связи и подробно консультирует не только в рамках ТЗ. Буду еще обращаться)
Скажу честно, заказчик требовательный и добивающийся идеального результата в работе, поэтому недобросовестным исполнителям здесь ловить нечего... Я же увидел открытого человека, четкую постановку задачи, полное понимание сути работы и высокую коммуникабельность. Работа была принята без лишних вопросов и оплачена в полной мере. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.