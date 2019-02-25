Восстановление проекта на Ruby

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка172 просмотра
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 Необходимо восстановить проект на Ruby с Bitbucket на голый сервер плюс внести небольшие правки по верстке

5 лет назад
redice
Никита 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад