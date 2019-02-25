Доработки магазина на Opencart

Алексей изначально вроде бы сделал все по ТЗ, но потом получилась ситуация как описал другой заказчик в отрицательном отзыве недавнем - требовалось сделать одно, а "отвалилось" много чего другого и самого критичного в работе сайта, т.е. его работа по сути встала... На все просьбы вернуть/исправить все чтобы работало стали получать какие-то невнятные комментарии только, якобы что-то делалось чтобы исправить, хотя при проверке все было без изменений. Мы даже отдельно готовы были доплатить чтобы это все исправить, хотя это все перестало работать после последних его работ. Зная о проблеме и что нужно ее решать вместо этого человек был крайне редко на связи - ну это почти всегда у него в течение дня он максимум пару часов в общей сложности периодически может быть на связи. А когда ситуация уже совсем наколилась сайт реально не работает по сути и нужно что-то срочно делать, он вообще пропал и уже 4 день не отвечает, хотя в скайпе периодически выходит в статус "В сети"... В общем был прав предыдущий коллега в отзыве, что "300 раз подумайте прежде чем доверять ему свой сайт" - действительно, сначала может показаться что работа выполняется и даже задачи делаются и ему за это оплачиваем, а спустя время и после тщательной проверки выясняется что перестает работать многое другое зато...