Доработки магазина на Opencart

$80
Веб-программированиеЗавершен3 заявки185 просмотров
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Здравствуйте, ТЗ ниже, оставляйте заявки у кого есть опыт работы и кто сможет помочь.

Оплата по факту.

OpenCart
5 лет назад
guest_1524056544188
Россия
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
17 минут назад
5 лет назад
$75
2 дня
Алексей изначально вроде бы сделал все по ТЗ, но потом получилась ситуация как описал другой заказчик в отрицательном отзыве недавнем - требовалось сделать одно, а "отвалилось" много чего другого и самого критичного в работе сайта, т.е. его работа по сути встала... На все просьбы вернуть/исправить все чтобы работало стали получать какие-то невнятные комментарии только, якобы что-то делалось чтобы исправить, хотя при проверке все было без изменений. Мы даже отдельно готовы были доплатить чтобы это все исправить, хотя это все перестало работать после последних его работ. Зная о проблеме и что нужно ее решать вместо этого человек был крайне редко на связи - ну это почти всегда у него в течение дня он максимум пару часов в общей сложности периодически может быть на связи. А когда ситуация уже совсем наколилась сайт реально не работает по сути и нужно что-то срочно делать, он вообще пропал и уже 4 день не отвечает, хотя в скайпе периодически выходит в статус "В сети"... В общем был прав предыдущий коллега в отзыве, что "300 раз подумайте прежде чем доверять ему свой сайт" - действительно, сначала может показаться что работа выполняется и даже задачи делаются и ему за это оплачиваем, а спустя время и после тщательной проверки выясняется что перестает работать многое другое зато...
Все отлично, хороший заказчик, работаем дальше.
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