Yii исправление ошибки too many redirect

Необходимо внести настройки параметров размера и разрыва страницы при формировании PDF файла (используем библиотеку FPDF)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть посадочная страница на Yii.
Необходимо исправить ошибку too many redirect при попытке открыть сайт с любым GET параметром в адресе, например: http://bibi-fresh.ru/?utm_source=direct
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