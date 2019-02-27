Yii исправление ошибки too many redirect

Веб-программированиеЗавершен2 заявки248 просмотров
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Есть посадочная страница на Yii.

Необходимо исправить ошибку too many redirect при попытке открыть сайт с любым GET параметром в адресе, например: http://bibi-fresh.ru/?utm_source=direct

5 лет назад
AndreyAney
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
t-rex_baz
Роман 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель! Очень помог оперативно разобраться в проблеме, которую не могли решить сами разработчики сайта. Спасибо!
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