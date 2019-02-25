Разработка функционала подбора париков

Нужно сделать адаптацию сайта под мобильные устройства. Сайт стирсервис.рф . Всю дополнительную информацию по требованию вышлю в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет
Нужно разработать функциональность для сайта по подбору париков.
Сайт пример – happyhair (точка) pl/program/. Но нам нужно только подбор париков (краски для волос, помады и прочее не нужно)
Как и на сайт примере в центральной части должно быть окно с фото, с левой стороны парики (возможно нужен пейджер, ибо будет вероятно много париков, а также какой то фильтр). С правой стороны два маленьких превью: До и после, на одной уже фото с пакриков вторая соответственно без, при клике на эти привьюхи открываются большие фото в новой вкладке.
Добавление фото: пользователи должны иметь возможность добавлять свои фото. На этом сайте примере при добавление, для определения области наложение парика и его изначальных размеров пользователь указывает точки, определяющее область лица но фото joxi.ru/RmzEMKvh06gQXr.
Далее пользователь выбирает нужный ему парик используя фильтр, парик должен ставиться по ранее указанным точкам, благодаря чему должен оптимально лечь на голову
Юзер должен иметь следующие инструменты:
- подвинуть парик вправо-влево,вверх-низ
- увеличить-уменьшить парки
- повернуть парик вправо-влево
- поменять стороны парика
- убрать парик
- сохранить фото
- распечатать фото
- поделится в соц сетях
В админке нужно только добавление-удаление- редактирование париков (фото, название, небольшое описание).
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