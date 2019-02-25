Разработка функционала подбора париков

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки159 просмотров
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Всем привет 

Нужно разработать функциональность для сайта по подбору париков.  

Сайт пример – happyhair (точка) pl/program/. Но нам нужно только подбор париков (краски для волос, помады и прочее не нужно) 

Как и на сайт примере в центральной части должно быть окно с фото,  с левой  стороны парики (возможно нужен пейджер, ибо будет вероятно много париков, а также какой то фильтр).  С правой стороны два маленьких  превью: До и после, на одной уже фото с пакриков  вторая соответственно без, при клике на эти привьюхи открываются большие фото в новой вкладке. 

Добавление фото: пользователи должны иметь возможность добавлять свои фото.  На этом сайте примере при добавление,  для определения области наложение парика и его изначальных размеров пользователь указывает точки, определяющее область  лица но фото joxi.ru/RmzEMKvh06gQXr

Далее пользователь выбирает нужный ему парик используя фильтр, парик должен ставиться по ранее указанным точкам, благодаря чему должен оптимально лечь на голову 

Юзер должен иметь следующие инструменты:  

- подвинуть парик вправо-влево,вверх-низ 

- увеличить-уменьшить парки 

- повернуть парик вправо-влево  

- поменять стороны парика 

- убрать  парик 

- сохранить фото  

- распечатать фото 

- поделится в соц сетях 

В админке нужно только добавление-удаление- редактирование париков (фото, название, небольшое описание). 

5 лет назад
Egor_Andreev
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад