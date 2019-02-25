Оптимизировать CS-Cart нагрузку на сервер

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки132 просмотра
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Добрый день. 

У нас есть сайт (Алиф Шоп), который работает на cs-cart. Стоит VPS 8 ядер с 16 гиб ОЗУ, но сайт долго открывается и часто виснет, вообще не работает. Основная причина – нагрузка на MySQL, до 300-400% показывает сервер. 

Сисадмин, который настраивал сервер, говорит что причина в коде, нужно посмотреть код движка и модули, возможно требуется оптимизация какого-то из плагиновмодулей. 

Предложите свои варианты решения проблемы, а также цену и сроки, пожалуйста, в комментариях.

5 лет назад
timofeevryslan
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад