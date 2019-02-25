Оптимизировать CS-Cart нагрузку на сервер

Добрый день.

У нас есть сайт (Алиф Шоп), который работает на cs-cart. Стоит VPS 8 ядер с 16 гиб ОЗУ, но сайт долго открывается и часто виснет, вообще не работает. Основная причина – нагрузка на MySQL, до 300-400% показывает сервер.

Сисадмин, который настраивал сервер, говорит что причина в коде, нужно посмотреть код движка и модули, возможно требуется оптимизация какого-то из плагиновмодулей.

Предложите свои варианты решения проблемы, а также цену и сроки, пожалуйста, в комментариях.