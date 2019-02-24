Разработчик сервиса, back (и/или) front (и/или) моб.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки203 просмотра
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700 р./час

Необходимо разработать сервис по осуществлению транспортных услуг. Нужен разработчик по одному или нескольким направлениям (full stack)

  • backend на Java
  • UI (по существующему дизайну) ~ 10 экранов
  • мобильное приложение а платформах Android, iOS (по существующему дизайну) ~ 10 экранов
UI:

Обязательно использовать фреймворки: React, Redux, Bootstrap

Мобильное приложение (IOS, Android):

React Native или Framework 7

Дизайн описан в Figma

backend:

Java

Spring Boot, Spring Security, Hibernate.

Linquebase для обновлений БД

БД:

Postgre

Условия:

  • Обязательно написание Unit тестов (JUnit/TestNG)
  • Код выкладывается в GIT (github)
предлагается следующая схема работы:

в YouTrack ставится задача. Оцениваются приблизительные трудозатраты. По факту выполнения одной или нескольких задач делаются выплаты исполнителю. Оплата осуществляется по факту списанного времени (в расчете часы*руб/час)

5 лет назад
Levanchukvalya
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад