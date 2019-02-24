Cделать мультисайтовость на поддоменах на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки136 просмотров
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Всем привет,

Есть интернет-магазин на Вордпресс.

Нужно реализовать мультисайтовость.

Одна особенность – при создании очередного поддомена, на этот поддомен нужно полностью скопировать содержание основного домена со всем

каталогом товаров, разделами, служебными страницами типа "О нас" и т.д.

При этом должна существовать возможность также править любую страницу любого поддомена без изменения остальных.

Озвучьте, пожалуйста, стоимость, сроки и, желательно, примеры реализованных подобных задач.

WordPress
5 лет назад
Sergej-Antonjuk
Сергей 
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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