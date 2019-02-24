Cделать мультисайтовость на поддоменах на Wordpress

Здравствуйте! Необходимо доработать интернет-магазин на opencart. Магазин – daniro. ua Задача: Изменения раздела "ортопедические матрасы". В этом разделе есть 3 типичные страницы, которые необходимо кардинально изменить: 1. Список товаров 2. Карточка товара 3. Страница заказа Примеры страниц, с которых нужно будет скопировать структуру, функционал ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет,
Есть интернет-магазин на Вордпресс.
Нужно реализовать мультисайтовость.
Одна особенность – при создании очередного поддомена, на этот поддомен нужно полностью скопировать содержание основного домена со всем
каталогом товаров, разделами, служебными страницами типа "О нас" и т.д.
При этом должна существовать возможность также править любую страницу любого поддомена без изменения остальных.
Озвучьте, пожалуйста, стоимость, сроки и, желательно, примеры реализованных подобных задач.
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