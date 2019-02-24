Доработка интернет-магазина на OpenCart

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки177 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!  

Необходимо доработать интернет-магазин на opencart. 

Магазин – daniro. ua 

Задача:  

Изменения раздела "ортопедические матрасы".  

В этом разделе есть 3 типичные страницы, которые необходимо кардинально изменить: 

1. Список товаров  

2. Карточка товара 

3. Страница заказа  

Примеры страниц, с которых нужно будет скопировать структуру, функционал скину в личной переписке. 

Получается, что необходимо полностью скопировать страницы, подогнать под дизайн сайта и настроить функционал   

OpenCart
5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
  • Похожие заказы

  • Функционал для сайта оптики. Онлайн-примерка очков на загруженное фото

    Здравствуйте.  Нужная функция есть на этом сайте:  купи-очки.рф  На странице товара справа есть блок "Загрузи своё фото".  Туда можно загрузить своё фото, далее при открытии любой страницы с оправой, очки автоматически накладываются на фото.  Нужно сделать точно также на другом ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать интернет магазин на Modx

    Доработка интернет-магазина [url=https://www.ortwell.ru/]https://www.ortwell.ru/[/url] Сайт сделан на Modx, поэтому требуется человек, который в нем разбирается  Задачи:  1) Доработка карточек товаров (они немного разъехались) – поправить пару строк в верстке и в стилях, чтобы неплохо смотрелось  2) В блоке "Полезная информация" тоже ...

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно сделать простенький генератор однотипных сайтов

    У нас есть сайт 50 страниц, нужно сделать какойто простой инструмент который будет менять некоторые переменные в нем и сохранять уже новосгенеренный сайт в отдельную папку. Подробное описание для начала в прикрепленном файле и уже ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Система полиграфических калькуляторов на сайт

    Привет. Планируется новый сайт типографии.  Но сначала надо сделать систему калькуляторов....систему расчета разной полиграфии и не только. Так что это это проект для кодера... визуал...стили пока не важны. Но надо будет в итоге увязать с работой какой-либо cms, ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правка JS

    Здравствуйте. Есть сайт skinali.steklons.beget.tech. На нем есть галереи типа вот этой [url=http://skinali.steklons.beget.tech/asian/]http://skinali.steklons.beget.tech/asian/[/url] и есть модуль подбора [url=http://skinali.steklons.beget.tech/podbor/]http://skinali.steklons.beget.tech/podbor/[/url] Модуль подбора сделан отдельным скриптом, который никак не соотносится с сайтом. Для него надо отдельно грузить картинки, при том что и большие и превьюшки. Задача: 1.Поменять ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо сделать доработки в интернет-магазине.

    Прошу указать сразу цену и сроки. Движок магазина OpenCart. Доработки на сайте. Необходимо доработать страницу оформления заказа http://primadonnanail.com/index.php?route=checkout/simplecheckout При переходе на страницу оформления заказа все поля и квадратики должны быть пустые, необходимо добавить пометку красным шрифтом о том что, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад