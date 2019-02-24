Интегрировать на сайт AMOcrm и телефонию.

Здравствуйте. Есть сайт skinali.steklons.beget.tech. На нем есть галереи типа вот этой [url=http://skinali.steklons.beget.tech/asian/]http://skinali.steklons.beget.tech/asian/[/url] и есть модуль подбора [url=http://skinali.steklons.beget.tech/podbor/]http://skinali.steklons.beget.tech/podbor/[/url] Модуль подбора сделан отдельным скриптом, который никак не соотносится с сайтом. Для него надо отдельно грузить картинки, при том что и большие и превьюшки. Задача: 1.Поменять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
надо подружить сайт с системой CRM от AMOcrm и подключить туда же телефонию.
не забывайте указывать сроки и цены.
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