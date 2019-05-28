в видео сохранив качество картинки замазать имя в ролике, надо быстро и прям сейчас это сделать. в видео это встречается пару раз, длительность около минуты ролика.
- $1Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Сайт atlantkran.ru его надо перевести на казахский язык целиком и полностью. Не забывайте указывать цену и сроки.Переводы9 заявокЗакрыт4 года назад
Есть сайт донор, надо оттуда взять все и перенести на wix, но красиво и вкусно!Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт4 года назад
Раньше страница была на 2-4 местах в выдаче. Сейчас уже больше недели в выдаче ее нет. В вебмастере есть ошибки, которые нужно исправить. Возможно, это связано. Прилагаю выгрузку. Пишите сроки и стоимость.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Нужны реальные фото кранов во время или после монтажа у заказчика. Моделей несколько, пока нужны несколько фото одного крана с разных ракурсов. Доступ к объекту обеспечиваем мы, там же присутствуем во время работы. Нужен эконом ...Фотосъемка2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно настроить контактную форму на сайте для отправки заказа на электронную почту. Сайт под управлением Wordpress. Пишите сроки и стоимость.Системы управления (CMS)18 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо наполнить уникальным текстом следующие разделы сайта: -Монтаж, демонтаж, шеф-монтаж -Проектирование крановых путей и эстакад -Обслуживание и ремонт кранов -Обследование крановых путей. Требования: -Поэтапное отображение информации -Краткость, лаконичность, информативность, уникальность текста Сфера-грузоподъемное оборудование. Желателен опыт работы с техническими текстами в данной области. Пишите стоимость ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
ситуация следующая, есть раздел-посадочная страница "кран балки" страница типа https://atlantkran.ru/kran-balki/ эти краны бывают грузоподъемностью от 1 т до 10 т надо внести изменения на сайт - клонировать имеющуюся страницу, но надо так, чтобы появился весь список посадочных страниц ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно перенести физически сайт с хостинга masterhost на nic.ru. Так же нужно настроить постраничный редирект: например site1.ru\test должен перенаправлять на site2.ru\test Пишите сроки, стоимость.Системное администрирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Надо нарисовать грузоподъемное оборудование, а именно краны мостовые. Надо нарисовать сначала 1 картинку, кран-балку опорную электрическую (это кран мостовой однобалочный опорный) Если все ок, то надо будет нарисовать остальные краны, это еще 15 картинок. Не забывайте ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно разработать дизайн одной страницы. Сейчас страница выглядит так: [url=https://www.atlantprom.ru/price-list.html]https://www.atlantprom.ru/price-list.html [/url] Новая должна соответствовать следующим требованиям: 1.Сответствие дизайну остальных страниц сайта 2.Не должна быть перегружена информацией. 3.Добраться до нужных цен должно быть просто. Пишите пожалуйста сроки и стоимость.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нам нужны фотографии в таком виде, чтоб был виден только товар, остальной фон прозрачный, и разрешение не менее 700х400, чтоб при больших разрешениях они были качественными. По одному фото на категорию: -Кран-балки -Краны мостовые двухбалочные -Краны консольные -Козловые краны -Тельферы -Весы крановые Фото ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно разработать шаблон коммерческого предложения. Дизайн должен гармонировать с дизайном сайта www.atlantprom.ru. Само коммерческое предложение должно корректно отображаться во всех популярных редакторах (как в pdf формате, так и в doc)-MS Word, Open Office, в программах ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт5 лет назад
Исходные данные 1 месяц с момента запуска прошел рекламная кампания на поиске и рся от яндекса рекламная кампания в гугл адвордс вопрос короткий: оценить результаты старта рекламной компании, экспресс анализ настройки самих кампаний, а так же полученных результатов. Дать ...Маркетинговый анализ5 заявокЗакрыт5 лет назад
Собрать всё необходимое для запуска рекламы на yandex, googlе. Сайт-металлоконструкции.онлайнКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно разместить полностью свёрстанные страницы на сайте atlantprom.ru вместо старых (десктопная, мобильная версии). Структура и имена ссылок должны сохраниться. Дизайн всех страниц (для понимания объёма) здесь - [url=https://drive.google.com/file/d/1uRUqIgDWUIKoMQkQLqizLArKT1kHCAAd/view]https://drive.google.com/file/d/1uRUqIgDWUIKoMQkQLqizLArKT1kHCAAd/view[/url] [url=https://www.figma.com/file/KrKeq9c14I4fOtatE3ASMl/Atlant?node-id=47%3A0]https://www.figma.com/file/KrKeq9c14I4fOtatE3ASMl/Atlant?node-id=47:0[/url] Примеры готовых страниц - [url=https://hudson8811.github.io/atlant/]https://hudson8811.github.io/atlant/ [/url][url=https://hudson8811.github.io/atlant/contacts.html]https://hudson8811.github.io/atlant/contacts.html[/url] [url=https://hudson8811.github.io/atlant/serts.html]https://hudson8811.github.io/atlant/serts.html[/url] [url=https://hudson8811.github.io/atlant/about.html]https://hudson8811.github.io/atlant/about.html[/url] [url=https://hudson8811.github.io/atlant/faq.html]https://hudson8811.github.io/atlant/faq.html[/url] [url=https://hudson8811.github.io/atlant/uslugi.html]https://hudson8811.github.io/atlant/uslugi.html[/url] Пишите пожалуйста сроки и стоимость.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужна презентация компании для потенциальных заказчиков. Сфера деятельности компании-возведение ангаров, быстровозводимых зданий, павильонов, складов. Во вложении пример страницы готовящегося сайта-для составления фона презентации. Пишите сроки, стоимость.Презентации14 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать уникальный текст для всех разделов для сайта https://металлоконструкции.онлайн Суть сайта проста-должен продавать. Текст должен быть соответствующим. Сейчас текст есть, можно брать его в основу. Пишите пожалуйста сроки и стоимость.Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сайт старый atlantprom.ru Дизайн новый, ссылки на макеты мобильной и обычной версии прикладываю, не забывайте указывать сроки и цены. https://drive.google.com/open?id=1qCGeanLNSbqR5sGXQFvkR3K2lfG1lq8l https://drive.google.com/file/d/1Sorck4EZMZLPPe2uq9RqhJnQHDawVFsU/viewHTML-верстка16 заявокЗакрыт5 лет назад
требуется разработать с нуля дизайн сайта, продумать навигацию, сделать всё аккуратно и красиво, и в то же время вкусно! тематика изготовление металлоконструкций и быстровозводимые промышленные здания! Уважаемые исполнители, предлагайте свои сроки и цены!!!Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт5 лет назад