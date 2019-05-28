zhilts0ff

Евгений zhilts0ff

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Замазать имя в видео

    $1

    в видео сохранив качество картинки замазать имя в ролике, надо быстро и прям сейчас это сделать. в видео это встречается пару раз, длительность около минуты ролика.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Исправление ошибок, найденных поисковой системой.

    Раньше страница была на 2-4 местах в выдаче.  Сейчас уже больше недели в выдаче ее нет. В вебмастере есть ошибки, которые нужно исправить. Возможно, это связано. Прилагаю выгрузку. Пишите сроки и стоимость.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Реальные фото кранов с объектов

    Нужны реальные фото кранов во время или после монтажа у заказчика.  Моделей несколько, пока нужны несколько фото одного крана с разных ракурсов. Доступ к объекту обеспечиваем мы, там же присутствуем во время работы. Нужен эконом ...

    Фотосъемка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Составление текста к 4-м разделам сайта

    Необходимо наполнить уникальным текстом следующие разделы сайта: -Монтаж, демонтаж, шеф-монтаж -Проектирование крановых путей и эстакад -Обслуживание и ремонт кранов -Обследование крановых путей. Требования: -Поэтапное отображение информации -Краткость, лаконичность, информативность, уникальность текста Сфера-грузоподъемное оборудование. Желателен опыт работы с техническими текстами в данной области. Пишите стоимость ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Внести изменения в структуру сайта

    ситуация следующая,  есть раздел-посадочная страница  "кран балки" страница типа https://atlantkran.ru/kran-balki/ эти краны бывают грузоподъемностью от 1 т до 10 т надо  внести изменения на сайт - клонировать имеющуюся страницу, но надо так, чтобы появился весь список посадочных страниц ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перенос сайта с хостинга masterhost на nic, настройка редиректа.

    Нужно перенести физически сайт с хостинга masterhost на nic.ru.  Так же нужно настроить постраничный редирект: например site1.ru\test должен перенаправлять на site2.ru\test Пишите сроки, стоимость.

    Системное администрирование9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать иконки (пиктограммы) товаров в векторе. пропорция 358*471

    Надо нарисовать грузоподъемное оборудование, а именно краны мостовые. Надо нарисовать сначала 1 картинку, кран-балку опорную электрическую (это кран мостовой однобалочный опорный) Если все ок, то надо будет нарисовать остальные краны, это еще 15 картинок.  Не забывайте ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработка дизайна одной страницы

    Нужно разработать дизайн одной страницы. Сейчас страница выглядит так: [url=https://www.atlantprom.ru/price-list.html]https://www.atlantprom.ru/price-list.html [/url] Новая должна соответствовать следующим требованиям: 1.Сответствие дизайну остальных страниц сайта 2.Не должна быть перегружена информацией. 3.Добраться до нужных цен должно быть просто. Пишите пожалуйста сроки и стоимость.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Поиск фотографий высокого качества для сайта

    Нам нужны фотографии в таком виде, чтоб  был виден только товар, остальной фон прозрачный, и разрешение не менее 700х400,  чтоб при больших разрешениях они были  качественными. По одному фото на категорию: -Кран-балки -Краны мостовые двухбалочные -Краны консольные -Козловые краны -Тельферы -Весы крановые Фото ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка шаблона коммерческого предложения

    Нужно разработать шаблон коммерческого предложения. Дизайн должен гармонировать с дизайном сайта www.atlantprom.ru. Само коммерческое предложение должно корректно отображаться во всех популярных редакторах (как в pdf формате, так и в doc)-MS Word, Open Office, в программах ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Экспресс анализ СТАРТА рекламных кампаний

    Исходные данные 1 месяц с момента запуска прошел рекламная кампания на поиске и рся от яндекса рекламная кампания в гугл адвордс вопрос короткий: оценить результаты старта рекламной компании, экспресс анализ настройки самих кампаний, а так же полученных результатов. Дать ...

    Маркетинговый анализ5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разместить свёрстанные страницы на сайте.

    Нужно разместить полностью свёрстанные страницы на сайте atlantprom.ru вместо старых (десктопная, мобильная версии). Структура и имена ссылок должны сохраниться. Дизайн всех страниц (для понимания объёма) здесь - [url=https://drive.google.com/file/d/1uRUqIgDWUIKoMQkQLqizLArKT1kHCAAd/view]https://drive.google.com/file/d/1uRUqIgDWUIKoMQkQLqizLArKT1kHCAAd/view[/url] [url=https://www.figma.com/file/KrKeq9c14I4fOtatE3ASMl/Atlant?node-id=47%3A0]https://www.figma.com/file/KrKeq9c14I4fOtatE3ASMl/Atlant?node-id=47:0[/url]  Примеры готовых страниц -  [url=https://hudson8811.github.io/atlant/]https://hudson8811.github.io/atlant/ [/url][url=https://hudson8811.github.io/atlant/contacts.html]https://hudson8811.github.io/atlant/contacts.html[/url] [url=https://hudson8811.github.io/atlant/serts.html]https://hudson8811.github.io/atlant/serts.html[/url] [url=https://hudson8811.github.io/atlant/about.html]https://hudson8811.github.io/atlant/about.html[/url] [url=https://hudson8811.github.io/atlant/faq.html]https://hudson8811.github.io/atlant/faq.html[/url] [url=https://hudson8811.github.io/atlant/uslugi.html]https://hudson8811.github.io/atlant/uslugi.html[/url] Пишите пожалуйста сроки и стоимость.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Презентация компании для потенциальных заказчиков

    Нужна презентация компании для потенциальных заказчиков. Сфера деятельности компании-возведение ангаров, быстровозводимых зданий, павильонов, складов.  Во вложении пример страницы готовящегося сайта-для составления фона презентации. Пишите сроки, стоимость.

    Презентации14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редактирование текста на сайте.

    Необходимо написать уникальный текст для всех разделов для сайта https://металлоконструкции.онлайн Суть сайта проста-должен продавать. Текст должен быть соответствующим. Сейчас текст есть, можно брать его в основу. Пишите пожалуйста сроки и стоимость.

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сверстать новый дизайн

    Сайт старый atlantprom.ru Дизайн новый, ссылки на макеты мобильной и обычной версии прикладываю, не забывайте указывать сроки и цены. https://drive.google.com/open?id=1qCGeanLNSbqR5sGXQFvkR3K2lfG1lq8l https://drive.google.com/file/d/1Sorck4EZMZLPPe2uq9RqhJnQHDawVFsU/view

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт "под ключ"

    требуется разработать с нуля дизайн сайта, продумать навигацию, сделать всё аккуратно и красиво, и в то же время вкусно! тематика изготовление металлоконструкций и быстровозводимые промышленные здания! Уважаемые исполнители, предлагайте свои сроки и цены!!!

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»34 заявки
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Egor9782
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
4 года назад
Замазать имя в видео
Рекомендую!!
быстро. четко. качественно. строго рекомендую. потому что надежно и круто)
Ответный отзыв
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
4 года назад
Составление текста к 4-м разделам сайта
Был рад сотрудничеству! Большое спасибо!
Задача была понята исполнителем верно. Всё сделано качественно и в срок.
Ответный отзыв
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
час назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Разработка дизайна одной страницы
Смело рекомендую Евгения.
Андрей отлично выполнил задание, рекомендую.
Ответный отзыв
gloomy159
Илья 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Собрать всё необходимое для запуска рекламы нового сайта.
Отличный заказчик. Рекомендую!
Всё было сделано в срок и качественно.
Ответный отзыв
mel_17_1
25 летАрмения
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$69
10 баллов
5 лет назад
Разместить свёрстанные страницы на сайте.
Спасибо за работу. Хороший заказчик. Оплата в срок. Буду рада работать дальше. Рекомендую!!!
Доброго времени суток, коллеги заказчики! Это мой 11 отзыв!!! И просто написать сухой отзыв у меня не подымается рука, а все почему? Да потому что есть, с чем сравнить, я работал как с юными начинающими 15 летними исполнителями, так и 40+ летними гурами своего дела. Интуитивно доверяя решение своих задач абсолютно незнакомым мне людям. Все задачи были решены, но полученные результаты не всегда совпадали с ожиданием, и даже где-то откровенно огорчали, что приводило к выбору нового исполнителя, и соответственно новым затратам как временным, так и финансовым. Так вот, люди из топ 3, с портфолио и весом в 20 лет и реально крутыми работами, могут после предоплаты, даже не начинать, 3 дня морозиться, потом и вовсе сказать, что вернулся старый заказчик с "правками" поэтому хочет вернуть предоплату... Это когда ты из 30+ исполнителей всех пересмотрел, потратил вагон времени, все изучил, отобрал лучших, прочитал отзывы, и рассчитываешь, что дело в шляпке, и спишь спокойно, а потом понимаешь, что тебе срочно нужно выбирать нового исполнителя. И Как следствие сроки сдвинуты, время потеряно. Настроение испорчено. Это я все к тому, что каждый раз, мы как заказчики можем попасть в ситуацию, что никогда не угадаешь, и даже выбирая лучших из лучших, не получаешь 100% гарантии достижения решения поставленной задачи. Но в нашем случае сотрудничества с Мелинэ, в процессе работы мы были приятно удивлены профессиональным походом к решению задачи, а так же вниманием и щепетильным отношением ко всем деталям и нюансам, такой уровень клиентоориентированности и ответственности за все время мы ни разу не встречали, все очень круто, если в двух словах. Реально круто. Рекомендую!!!
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