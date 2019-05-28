Доброго времени суток, коллеги заказчики! Это мой 11 отзыв!!! И просто написать сухой отзыв у меня не подымается рука, а все почему? Да потому что есть, с чем сравнить, я работал как с юными начинающими 15 летними исполнителями, так и 40+ летними гурами своего дела. Интуитивно доверяя решение своих задач абсолютно незнакомым мне людям. Все задачи были решены, но полученные результаты не всегда совпадали с ожиданием, и даже где-то откровенно огорчали, что приводило к выбору нового исполнителя, и соответственно новым затратам как временным, так и финансовым. Так вот, люди из топ 3, с портфолио и весом в 20 лет и реально крутыми работами, могут после предоплаты, даже не начинать, 3 дня морозиться, потом и вовсе сказать, что вернулся старый заказчик с "правками" поэтому хочет вернуть предоплату... Это когда ты из 30+ исполнителей всех пересмотрел, потратил вагон времени, все изучил, отобрал лучших, прочитал отзывы, и рассчитываешь, что дело в шляпке, и спишь спокойно, а потом понимаешь, что тебе срочно нужно выбирать нового исполнителя. И Как следствие сроки сдвинуты, время потеряно. Настроение испорчено. Это я все к тому, что каждый раз, мы как заказчики можем попасть в ситуацию, что никогда не угадаешь, и даже выбирая лучших из лучших, не получаешь 100% гарантии достижения решения поставленной задачи. Но в нашем случае сотрудничества с Мелинэ, в процессе работы мы были приятно удивлены профессиональным походом к решению задачи, а так же вниманием и щепетильным отношением ко всем деталям и нюансам, такой уровень клиентоориентированности и ответственности за все время мы ни разу не встречали, все очень круто, если в двух словах. Реально круто. Рекомендую!!!