Составление текста к 4-м разделам сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок265 просмотров

Необходимо наполнить уникальным текстом следующие разделы сайта:

-Монтаж, демонтаж, шеф-монтаж

-Проектирование крановых путей и эстакад

-Обслуживание и ремонт кранов

-Обследование крановых путей.

Требования:

-Поэтапное отображение информации

-Краткость, лаконичность, информативность, уникальность текста

Сфера-грузоподъемное оборудование. Желателен опыт работы с техническими текстами в данной области.

Пишите стоимость и срок выполнения.

6 лет назад
zhilts0ff
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$20
5 дней
Escrow
Задача была понята исполнителем верно. Всё сделано качественно и в срок.
Был рад сотрудничеству! Большое спасибо!

Заявки фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
Лучший копирайтер апреля
ТОП-10
Копирайтинг

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