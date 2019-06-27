Составить планы статей для написания информационных текстов о ремонте

Вам знакома ситуация, когда вы хотите найти в интернете ответ на какой-то вопрос, открываете один сайт, второй, третий, а сайты как под копирку повторяют друг друга: практически одинаковое содержание, практически одинаковый текст и в большинстве случаев после прочтения так и не получаешь ответ на свой вопрос, из-за того что написано много воды и мало конкретики, а иногда и вообще откровенный бред.

Наши статьи не должны быть такими. Поэтому очень важно составить хороший план, а также найти хорошие источники с достоверной информацией, с конкретикой и без воды. Поэтому нужно разбираться в теме и уметь отличать хорошие источники от плохих.

Важно! Не нужно составлять план статьи на основе сайтов из топа поисковой выдачи. Нужно составить план, исходя из того, какую информацию хочет получить пользователь, задавая свой вопрос.

Пример плана статьи: https://yadi.sk/i/PkM9oGCPsfNzQg

Всего нужно составить около 400 планов, все статьи будут о потолках (отделка, ремонт, дизайн, уход и т.д.). Цена за 1 план - 100р.