Общее описание основных тегов и SEO текстов

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Оптимизация и тексты необходимы для таких страниц: главная, девочкам, мальчикам, малышам, сумки и аксессуары, женщинам, мужчинам, школьная форма.

1. Title. Размер не больше 110 символов. Нужно использовать слова вида Недорого, Скидки, Цена, Стоимость, Купить, Заказать. Но намного лучше строить его именно интересным, а не сухим набором ключей. Не используем символов вида |

itle должен быть полностью читаемым – не надо в него вписывать ключи в прямом виде, их нужно видоизменять, переставлять слова местами. Title разных страниц должны сильно отличаться друг от друга, у них не должно быть повторяющейся из страницы в страницу общей части

2. DESCRIPTION. Размер около 250 символов. используем в нем некоторые ключи, которые вошли в Тайтл, а так же дополнительные. Не используем символы вида |. description должен быть полностью читаемым – не надо в него вписывать ключи в прямом виде, их нужно видоизменять.

3. H1. Размер выдерживаем около 60 символов. Стараемся полностью избегать каких-либо знаков препинания и точки на конце. Можно поставить 1 запятую, двоеточие или тире. Но в идеале, все-таки это должно быть одно предложение с тире или двоеточием. Должен быть абсолютно читаемым.

4. SEO ТЕКСТ. Должен быть уникальными не водянистым. Вода не должна превышать 30%. Спам не должен превышать 40%. Для главной страницы – 5 000-6000. Для категорий 3000-4000. Основные ключи используем в начале текста. Весь текст разбиваем на абзацы и разделы у каждого из которых свои заголовки и подзаголовки. Обязательно используем списки, по возможности — таблицы.