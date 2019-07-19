Копирайтинг. Описание товаров магазина спортивной тематики.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок306 просмотров

Необходимо сделать уникальное качественное сео-описание (на сколько помню, это называется копирайтинг:)) товаров магазина спортивной тематики на движке Opencart 3.0.2.0 (В дальнейшем возможны и статьи для магазина) Около 50-ти единиц товара. Описание должно быть в виде, подходящего сразу для заполнение его в админке магазина: 

1.Название товара

2.Описание

3. Мета-тег Title

4. Мета-тег Description

5.Мета-тег Keyword

Просьба указывать сразу свой логин скайп! Заранее спасибо за отклик!

Opencart
6 лет назад
redialex
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
6 лет назад
$158
10 дней
Escrow
Отличный исполнитель! Все выполнено качественно и в срок! Рекомендую!
Приятное адекватное сотрудничество! Спасибо за обратную связь, моментальную оплату и понимание! Буду рада новым задачам от вас.

Заявки фрилансеров

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
6 лет назад