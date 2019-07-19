Копирайтинг. Описание товаров магазина спортивной тематики.

Необходимо сделать уникальное качественное сео-описание (на сколько помню, это называется копирайтинг:)) товаров магазина спортивной тематики на движке Opencart 3.0.2.0 (В дальнейшем возможны и статьи для магазина) Около 50-ти единиц товара. Описание должно быть в виде, подходящего сразу для заполнение его в админке магазина:

1.Название товара

2.Описание

3. Мета-тег Title

4. Мета-тег Description

5.Мета-тег Keyword

Просьба указывать сразу свой логин скайп! Заранее спасибо за отклик!