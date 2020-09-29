Необходим сайт визитка для ООО, самый простой одностраничный, с минимум информации на нем (по сути, только название, УНП, реквизиты, почта и номера телефонов), но с красивым дизайном. Логотип имеется. Просьба платформу Tilda не предлагать. Спасибо.
- Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Необходимо создать привлекательный логотип для будущего интернет-магазина на основе его доменного имени.Логотипы и Знаки41 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать редизайн продаваемой продукции для благотворительной организации. Всех примерно 8-10 единиц товара.Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт4 года назад
По сути, нужен красиво оформленный документ (сертификат) для интернет-магазина с возможностью его редактирования (ФИО и т.д.) который будет отправляться в формате PDF покупателю как сувенирный электронный документ на память.Дизайн продукции22 заявкиЗакрыт4 года назад
- $5
Необходимо сделать фирменный бланк для ОООФирменный стиль21 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо придумать дизайн торгового места (островка, промостойки) в современном, возможно футуристичном стиле. Пожалуйста, в контактах оставляйте логин телеграм для быстрой и непрерывной связи. Спасибо.Интерьеры и Экстерьеры14 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Необходимо сделать простой дизайн бейджика для продавцов, с возможностью редактирования в дальнейшем.Дизайн продукции26 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо изменить уже существующую презентацию (7-8 страниц). А именно более профессионально ее оформить, добавить-удалить некоторые элементы. Презентация должна быть в двух форматах: doc и pdf. ПОЖАЛУЙСТА! Сомнительные исполнители без отзывов, сроком регистрации ...Презентации11 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо обработать 15-20 фотографии для сайта и презентации что бы подходили по контрасту, цветам и т.д. под стиль презентации и сайта. Пожалуйста! Сомнительные профили без отзывов, с регистрацией в сервисе в пару часов или ...Презентации12 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Необходимо обработать 10-12 фотографии для сайта и презентации что бы подходили по контрасту, цветам и т.д. под стиль презентации и сайта.Обработка фотографий49 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Необходимо изменить уже существующую презентацию (7-8 страниц). А именно более профессионально ее оформить, добавить-удалить некоторые элементы. Презентация должна быть в двух форматах: doc и pdf. ПОЖАЛУЙСТА! Сомнительные исполнители без отзывов, сроком регистрации в сервисе ...Презентации35 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо создать логотип для организацииЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $200
Здравствуйте. Необходимо создать сайт-магазин (лендинг-магазин) на котором будет (по мимо информации о нас, фото наших сотрудников с детками, документации и т.д.) размещаться продаваемый брендированный, с нашим логотипом, товар в количестве 6-8 единиц (брелки, ручки, блокноты, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
- $150
Здравствуйте. Необходимо создать сайт-магазин на котором будет (по мимо информации о нас, фото наших сотрудников с детками, документации и т.д.) размещаться продаваемый брендированный товар (брелки, ручки, блокноты, магниты, календарики, шарики, браслеты) с возможностью его купить ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт4 года назад
- $150
Необходимо создать сайт-магазин где будут размещаться фото спонсируемого детского дома, реализовываемый товар, способы оплаты, мультиязычность. С простым, современным и привлекательным дизайном.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Необходимо сделать презентацию в формате word и pdf торгового места. Она уже есть, но сделана не профессионально, от руки так сказать:) Нужно красиво отредактировать и оформить, добавить туда сканы регистрационных документов, договоров.Презентации1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо написать текст (скрипт) для промоутера, который находится в торговом центре за промостойкой и продает брендированный товар, средства от продажи которого уходят на счет детского дома. Нужна помощь опытного мендежера, психолога и т.д.:) Что бы ...Нейминг и Слоганы5 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
Необходимо сделать белый и прозрачный фон на 4-х картинкахОбработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо сделать выделяющийся и привлекающий внимание дизайн для промостойки в торговом центре.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо создать интро для ютуб канала на 3-4 сек. (Без лишнего мудрежа:) Простой, строгий и современный) То самое, с которого будет начинаться каждое видео на канале:) Просьба оставлять заявки специалистам с опытом в данной сфере. Мошенники с аккаунтами ...Видеомонтаж45 заявокЗакрыт5 лет назад