redialex

Александр redialex

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Mar-Ig
Марина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$200
10 баллов
4 года назад
Небольшой сайт-магазин
JoomlaOpencartWordPress
Благодарю Александра за предоставленную возможность проявить свои навыки. Хороший заказчик, чёткое ТЗ, рекомендую к сотрудничеству. Удачи в благом деле!
Марина хороший исполнитель. Знает свое дело. Только положительные эмоции от сотрудничества!
Ответный отзыв
amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$30
10 баллов
4 года назад
Логотип для ООО
Александр отличный заказчик - быстрое принятие решения и оплата. Спасибо за сотрудничество!
Ольга отличный исполнитель. Поставленная задача была выполнена в срок в отличном качестве. Рекомендую как ответственного и талантливого специалиста!
Ответный отзыв
unicorn_anna
24 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
4 года назад
Сделать презентацию
Отличный заказчик, возникли некоторые проблемы с оплатой, но заказчик быстро нашёл решение
Анна отличный исполнитель. Все выполнено качественно и профессионально в оговоренный срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$5
10 баллов
4 года назад
Сделать белый и прозрачный фон на 4-х простых картинках
Александр-отличный порядочный заказчик, с которым комфортно работу работать! :) Всем рекомендую 👍
Все выполнено быстро и качественно! Рекомендую Юрия как отличного исполнителя!
Ответный отзыв
Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Разработать дизайн промостойки
Доволен сотрудничеством. ТЗ четкое, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!
Отличный исполнитель! Выполнено все быстро и качественно. Всегда на связи! Человек знает свое дело и понимает что от него хочет заказчик. Рекомендую как компетентного и ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов