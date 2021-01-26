Нарисовать (создать) электронный (цифровой) подарочный сертификат

Дизайн продукцииЗакрыт22 заявки532 просмотра
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По сути, нужен красиво оформленный документ (сертификат) для интернет-магазина с возможностью его редактирования (ФИО и т.д.) который будет отправляться в формате PDF покупателю как сувенирный электронный документ на память.

3 года назад
redialex
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад