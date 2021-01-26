Дизайн подарочного сертификата

$30
Дизайн продукцииЗакрыт27 заявок594 просмотра
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Необходимо подготовить дизайн подарочных карт для магазина нижнего белья. Карты разных номаналов (всего 6) , для каждого номинала должен быть уникальный дизайн. Примеры карт H&M и Victoria's Secret во вложении. Конверт сертификата должен сочетаться с каждой из карт. 

Лицевая сторона карты: название бренда + номинал

Задняя сторона карты: условия использования сертификата, штрихкод, номер сертификата. 

3 года назад
roil999
Роман 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад