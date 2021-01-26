Дизайн подарочного сертификата

Добрый день! Тезисно, нам нужно сделать дизайн коммерческого предложения. Всего около 6-8 листов. Мы видим это так: например, psd документ, в котором мы на каждом листе можем поменять информацию исходя из нужд клиента. Страницы для смены информации ...