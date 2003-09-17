CorelDraw макеты упаковки конфет

Отрисовать 3 варианта. Квадрат 30х30 см Прямоугольная 30х37 см Прямоугольная 19х23,43 см Нужно сделать чтобы было похоже на товар на этом фото instagram.com/p/CKRi4nHFRSe/ Надпись снизу "НАШ ИНСТАГРАМ" Сделать в 2 цветах черный и градиент цветов как логотип инстаграм У меня уже есть исходник, ...
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CorelDraw макеты упаковки конфетРазработать (Конкретно доделать работу) макеты дизайна для конфет (6 видов): подойдут любые картинки-ассоциации с Новый Годом КРОМЕ мандарин, курантов, Деда Мороза, Снегурочки и снеговика. НАПРИМЕР: звезды, фейерверк, декабрь, январь, 31 декабря, 1 января, хлопушки, елка, гирлянда и так далее.Нужно использовать яркие фоны. Названия на данный момент Искра, Огоньки. (нужно подобрать остальные названия) Предлагайте свои идеи - готов рассматривать с удовольствием.Штрих-код и состав не даю, просто оставьте под них место.ВНИМАНИЕ: результат работы мне будет нужен в формате CMYK+БЕЛИЛА .cdr и .pdf на GOOGLE DRIVEФайлы для работы исполнителю после согласования Результат: .pdf и .cdr файлы цветного варианта и белил, загруженные на Google DriveПожалуйста, работаем сразу, правки лучше сразу вносить, чем делать 6 этикеток, а потом их все переделывать.
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