Отредактировать дизайн эскиза инставизитки

Отрисовать 3 варианта.

Квадрат 30х30 см

Прямоугольная 30х37 см

Прямоугольная 19х23,43 см

Нужно сделать чтобы было похоже на товар на этом фото instagram.com/p/CKRi4nHFRSe/

Надпись снизу "НАШ ИНСТАГРАМ"

Сделать в 2 цветах черный и градиент цветов как логотип инстаграм

У меня уже есть исходник, нужно будет его подкорректировать, так как немного отличается. Смотрите прикрепленный файл.

оплата 10 бел. р.