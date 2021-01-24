Отредактировать дизайн эскиза инставизитки

$4
Дизайн продукцииЗавершен7 заявок511 просмотров
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Отрисовать 3 варианта.

Квадрат 30х30 см

Прямоугольная 30х37 см

Прямоугольная 19х23,43 см

Нужно сделать чтобы было похоже на товар на этом фото instagram.com/p/CKRi4nHFRSe/

Надпись снизу "НАШ ИНСТАГРАМ"

Сделать в 2 цветах черный и градиент цветов как логотип инстаграм

У меня уже есть исходник, нужно будет его подкорректировать, так как немного отличается. Смотрите прикрепленный файл.

оплата 10 бел. р.

3 года назад
dmitry848
Дмитрий 
29 летГрузия
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
efnity
Илья 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$4
1 день
Быстро и четко. Исполнитель учел все пожелания, всегда на связи. Рекомендую
Работа с Дмитрием прошла легко и быстро. Чётко поставленное ТЗ, мгновенная оплата и обратная связь. Рекомендую к сотрудничеству 👍🏻