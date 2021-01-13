Дизайн этикетки

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать дизайн меню для ресторана. Просим откликаться только тех исполнителей, у которых был опыт в разработке дизайна меню. Просим прилагать ссылку на портфолио к заявке. Работать нужно до полного утверждения. меню состоит из 15 страниц.