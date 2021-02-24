Портфолио для компании

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Дорогие фрилансеры, нужно сделать портфолио для нашей компании. Всю подробную информацию сообщим. Прикрепляю файл то что должно быть примерно в данном портфолио. Срок до 12:00 по МСК.
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