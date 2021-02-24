Портфолио для компании

$50
Дизайн продукцииЗавершен3 заявки298 просмотров
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Дорогие фрилансеры, нужно сделать портфолио для нашей компании. Всю подробную  информацию сообщим. Прикрепляю файл то что должно быть примерно в данном портфолио. Срок до 12:00 по МСК.

3 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
unicorn_anna
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$52
31 день
Хорошая работа
посреди заказа отказались от сотрудничества