Визитка для тату салона

Виктория хороший специалист, быстро и качественно выполняющий свою работу. Приятна в общении, быстро улавливает, что именно хочет заказчик и предлагает очень интересные варианты исполнения. Заказ был выполнен в срок. В дальнейшем буду с удовольствием обращаться к Виктории! Рекомендую к сотрудничеству!