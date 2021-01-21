Виктория Чернякова Viktoria_webViktoria_web
35 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Современный дизайн сайтов любой сложности 👌
✌️ Привет)
Меня зовут Виктория и я веб-дизайнер
Разработаю дизайн сайта, продуманный под ЦА и задачу клиента, качественный дизайн любой сложности: лендинг, сайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин
Работаю в Figma, владею Photoshop
🔥 Работаю по выходным
Я всегда на связи, но я тоже сплю)
✔ Этапы работы:
- Изучаю задачу и полностью погружаюсь в ваш продукт или услугу
- Заполнение брифа заказчиком
- Разработка прототипа
- Предоплата после утвержденного прототипа
- Работа над дизайном
Связаться со мной:
- Почта [email protected]
- Инстаграм viktoria_cherniakova
Кошельки:
MasterCard 5578 8549 6042 9885
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
4 года назад
Amazing performance, very fast, super serious and responsible! I will order again! Thank you Viktoria for your effort!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству, правильная постановка задачи, оплата вовремя, приятны в общении
$140
10 баллов
4 года назад
Доволен сотрудничеством, была на связи 24/7 дизайн выполнила качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Приятно было с вами работать)
$15
10 баллов
4 года назад
Остался доволен работой!)
Ответный отзыв
Было приятно с вами работать)
$50
10 баллов
4 года назад
Спасибо Виктории за профессионально выполненную работу! Дизайн понравился, работа была сделана в срок, все правки вносились быстро. Плюс с Викторией очень приятно и легко общаться, понимает с полуслова)) Рекомендую! Буду обращаться еще)
Ответный отзыв
Спасибо, приятно было с вами работать)
$150
10 баллов
4 года назад
Доволен работой Виктории, получился современный и стильный сайт, оперативно все, приятна в общении, рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество)
Дизайн сайтов
5 отзывов
$10/час
от $10от 4 дней
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