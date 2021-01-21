Viktoria_web

Виктория Чернякова Viktoria_web

 
35 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Современный дизайн сайтов любой сложности &#128076;

✌️ Привет)

Меня зовут Виктория и я веб-дизайнер

Разработаю дизайн сайта, продуманный под ЦА и задачу клиента, качественный дизайн любой сложности: лендинг, сайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин

Работаю в Figma, владею Photoshop

🔥 Работаю по выходным

Я всегда на связи, но я тоже сплю)

✔ Этапы работы:

- Изучаю задачу и полностью погружаюсь в ваш продукт или услугу

- Заполнение брифа заказчиком

- Разработка прототипа

- Предоплата после утвержденного прототипа

- Работа над дизайном

Связаться со мной:

- Почта [email protected]

- Инстаграм viktoria_cherniakova

- ВКонтакте

Кошельки:

MasterCard 5578 8549 6042 9885

ЮMoney 4100 1162 5500 2583

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Отзывы заказчиков

guest_16122117005285
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
4 года назад
Дизайн игрового шаблона
Amazing performance, very fast, super serious and responsible! I will order again! Thank you Viktoria for your effort!
Рекомендую к сотрудничеству, правильная постановка задачи, оплата вовремя, приятны в общении
Ответный отзыв
alexandrZaharov
Александр 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$140
10 баллов
4 года назад
Разработать дизайн лендинга
Доволен сотрудничеством, была на связи 24/7 дизайн выполнила качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству
Приятно было с вами работать)
Ответный отзыв
Danya_South
Даниил 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Аватарка YouTube
Остался доволен работой!)
Было приятно с вами работать)
Ответный отзыв
chudo_star
Мари 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Редизайн страницы сайта
Спасибо Виктории за профессионально выполненную работу! Дизайн понравился, работа была сделана в срок, все правки вносились быстро. Плюс с Викторией очень приятно и легко общаться, понимает с полуслова)) Рекомендую! Буду обращаться еще)
Спасибо, приятно было с вами работать)
Ответный отзыв
GulnikAlex
Алексей 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
4 года назад
Сотрудничества по веб-сайту
Доволен работой Виктории, получился современный и стильный сайт, оперативно все, приятна в общении, рекомендую!
Спасибо за сотрудничество)
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
5 отзывов
$10/час
от $10от 4 дней
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