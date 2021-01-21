Современный дизайн сайтов любой сложности 👌

✌️ Привет)

Меня зовут Виктория и я веб-дизайнер

Разработаю дизайн сайта, продуманный под ЦА и задачу клиента, качественный дизайн любой сложности: лендинг, сайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин

Работаю в Figma, владею Photoshop

🔥 Работаю по выходным

Я всегда на связи, но я тоже сплю)

✔ Этапы работы:

- Изучаю задачу и полностью погружаюсь в ваш продукт или услугу

- Заполнение брифа заказчиком

- Разработка прототипа

- Предоплата после утвержденного прототипа

- Работа над дизайном

Связаться со мной:

- Почта [email protected]

- Инстаграм viktoria_cherniakova

- ВКонтакте

Кошельки:

MasterCard 5578 8549 6042 9885

ЮMoney 4100 1162 5500 2583