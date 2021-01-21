Сотрудничества по веб-сайту

$150
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка111 просмотров
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Виктория, добрый день! Хотел заказать у Вас адаптивный дизайн веб-сайт, который мы с Вами обсуждали! 

3 года назад
GulnikAlex
Алексей 
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Viktoria_web
34 годаБеларусь
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
$150
4 дня
Доволен работой Виктории, получился современный и стильный сайт, оперативно все, приятна в общении, рекомендую!
Спасибо за сотрудничество)