Сверстать дизайн из Figma

Дизайн сайтовЗакрыт29 заявок1253 просмотра
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Сверстать дизайн из Figma, дизайн пришлю в личку

Figma
3 года назад
web-house
Григорий 
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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