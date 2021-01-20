Сайт для клинингового сервиса

Необходим новый дизайн страницы - https://bit.ly/35X2nwy Только десктоп версия, желательно PSD
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать дизайн сайта клинингового сервиса, запуск самой компании планируем с середины февраля!
Нужен качественный современный дизайн!
ТЗ нет, готов заполнить бриф и все, что предложит дизайнер.
РАССМАТРИВАЮ только заявки с сопроводительным письмом и работами в портфолио!
Цену указывайте приблизительную, т.к. ещё дорабатываем структуру сайта!
Приблизительно будет 5+ страницы(Главная + Услуги + Полезные статьи + Новости компании + Отзывы)
За основной цвет нужно будет брать Желтый (мб оранжевый) либо предлагайте свои варианты.
Спасибо, что прочли! Хорошего дня, жду заявки.
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