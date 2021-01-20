Сайт для клинингового сервиса

Нужно разработать дизайн сайта клинингового сервиса, запуск самой компании планируем с середины февраля!

Нужен качественный современный дизайн!

ТЗ нет, готов заполнить бриф и все, что предложит дизайнер.

РАССМАТРИВАЮ только заявки с сопроводительным письмом и работами в портфолио!

Цену указывайте приблизительную, т.к. ещё дорабатываем структуру сайта!

Приблизительно будет 5+ страницы(Главная + Услуги + Полезные статьи + Новости компании + Отзывы)

За основной цвет нужно будет брать Желтый (мб оранжевый) либо предлагайте свои варианты.

Спасибо, что прочли! Хорошего дня, жду заявки.