Сайт для автомагазина

Нужно скопировать лендинг и перенести в платформу lp
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим небольшой сайт для магазина автозапчастей (главная, каталог, корзина ну и может еще пара внутренних страниц). Есть примерный прототип главной страницы и краткое тз. В отликах присылайте цену и сроки выполнения, заказ срочный
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