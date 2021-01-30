Сайт для автомагазина

Дизайн сайтовЗавершен61 заявка1438 просмотров
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Необходим небольшой сайт для магазина автозапчастей (главная, каталог, корзина ну и может еще пара внутренних страниц).  Есть примерный прототип главной страницы и краткое тз. В отликах присылайте цену и сроки выполнения, заказ срочный

3 года назад
guest_16111241875874
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Anna_Kol
Анна 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$200
10 дней
Работа выполнена качественно и в срок. Все пожелания и замечания были учтены. Рекомендую.
Понравилось работать с вами) хорошее, очень подробное ТЗ, своевременная оплата, обоснованные правки.
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