Изменить дизайн сайт

Здравствуйте! Имеется инстаграм https://www.instagram.com/reeft.official/ Имеются сайты Со схожим оформлением но разными цветами https://reeft-shop.ru/ и https://reeft.ru/ Хотим попробовать развивать инстаграм, для этого хотим его оформить как например делают https://www.instagram.com/planka.buro/ Для этого нам нужны шаблоны для размещения както примерно так мы это представляем, но не ...