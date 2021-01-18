Нарисовать плашку для калькулятора

$10
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Задача:

Нарисовать плашку с ответами для онлайн калькулятора.

Сам калькулятор нарисован, нужно в том же стиле сделать и ответы в калькуляторе.

Работу нужно сделать в фигме, исходники предоставлю.

Смотреть верстку калькулятора можно здесь (в самом конце страницы)

http://projectlayout.ru/

3 года назад
ivanpetrov1991
Иван Петров 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
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