Дизайн сайта по ремонтe коммерческих объектов и строительству

Всем привет!

Нужно сделать новый дизайн для сайта по ремонту и строительству коммерческих объектов (включая ЖК).

Есть сайт который мы сделали 5 лет назад http://gda12.kz/ . Сейчас мы ремонтируем все виды коммерческих объектов и строем. Нужно передать через сайт наш опыт и профессионализм. Компании 7 лет. Нужно сделать сайт современным и читабельным. И самое важное продающим.

Напишите сроки и стоимость за новую структуру сайта и дизайн (также уникальный и продающий текст).

С уважением,

Сырым