Дизайн сайта по благоустройству

Всем привет!

Есть сайт http://www.landscape12.kz/ он сейчас работает. Хотим сделать его современным. Делали его 5 лет назад. Дизайн сайта нужно сделать солидным и читабельным. Компания на рынке 7 лет. Нужно передать наш профессионализм и опыт. Фотографии объектов предоставим. Нужно сделать структуру нового сайта и дизайн (также уникальный и продающий текст).

Напишите сроки и стоимость.

С уважением,

Сырым