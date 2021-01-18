Дизайн сайта по благоустройству

Нужны только картинки вёрстку будет делать верстальщик. Желательно конечно картинки в слоях для упрощения работы верстальщика. Нужен сайт для доставки из чайханы в стиле [url=http://dostavka.plovnaya1.com/]http://dostavka.plovnaya1.com/[/url] Сделал набросок, для того чтоб было видно необходимый функционал, в вопросах дизайна полная свобода, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Есть сайт http://www.landscape12.kz/ он сейчас работает. Хотим сделать его современным. Делали его 5 лет назад. Дизайн сайта нужно сделать солидным и читабельным. Компания на рынке 7 лет. Нужно передать наш профессионализм и опыт. Фотографии объектов предоставим. Нужно сделать структуру нового сайта и дизайн (также уникальный и продающий текст).
Напишите сроки и стоимость.
С уважением,
Сырым
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