Дизайн главной страницы сайта

Всем привет! Нужно сделать новый дизайн для сайта по ремонту и строительству коммерческих объектов (включая ЖК). Есть сайт который мы сделали 5 лет назад http://gda12.kz/ . Сейчас мы ремонтируем все виды коммерческих объектов и строем. Нужно передать через ...