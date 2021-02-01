Дизайн главной страницы сайта

Дизайн сайтовЗавершен110 заявок775 просмотров
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Добрый день! 

Необходимо создать уникальный дизайн главной страницы сайта. От руки нарисовала на листиках как вижу расположение, но готова прислушаться к профи. Начинаю с главной чтобы выбрать дизайнера на весь проект. Всё что имеется - логотип. Фирменный стиль не разрабатывался.

 

3 года назад
katya777
39 летРоссия
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
anna_web-design
Анна Дуюн 
27 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$30
3 дня
Анна, восхитительный дизайнер! Учла абсолютно все мои пожелания. и довела до идеала финальный результат. Делает даже больше. чем я ожидала, ответственная, вежливая, терпеливая, а самое главное талантливая!!! Благодарю за работу!
Екатерина ответственный и вежливый заказчик. Всегда на связи, приятна в общении, оплата без задержек. Исключительно положительные впечатления от сотрудничества с Екатериной!
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