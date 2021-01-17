Отрисовать подложки и графику для шаблона

Всем привет! Есть сайт http://www.landscape12.kz/ он сейчас работает. Хотим сделать его современным. Делали его 5 лет назад. Дизайн сайта нужно сделать солидным и читабельным. Компания на рынке 7 лет. Нужно передать наш профессионализм и опыт. Фотографии ...
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Есть шаблон для действующего сайта. Нужно для него отрисовать несколько графических элементов чтоб они вписались в общую концепцию оформления шаблона.
Тематика шаблона GAMING. Все элементы должны носить game характер, чтобы человек попав на сайт сразу понимал что этот сайт около игровой тематики (ПК игры, консольные, мобильные)
Что нужно отрисвовать:
1) Три подложки размерами 1920х800, 1920х650, 1920х407
2) Три иконки размером 70х70 прозрачный фон (описывающие принцип работы сайта). Какие именно скажу исполнителю
3) Векторный человечек-геймер в анфас полный рост 540х601 (пример дам исполнителю)
Если За основу собираетесь использовать векторы с шатрстока или другого любого стока, то у вас обязательно должна быть расширенная лицензия на использование данного вектора. Все элементы буду проверять. Предупреждаю сразу, что буду мучать Вас пока не увижу что это ОНО! Заказ сложный. Если не уверены в своих силах и опыте то лучше не оставляйте заявку.
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