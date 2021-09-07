katya777

Екатерина katya777

 
41 год
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
13
безопасных платежей

  • Домик в стиле гжельской росписи

    $10

    Требуется разработать дизайн домика в стиле гжельской росписи для последующей 3D-печати. Необходимо учитывать размеры, указанные в файле, оставляя 3 см запаса для крепления к фанере. Пример домика предоставлен для ориентира.

    Создание иллюстраций
    Дизайн продукции2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Контент для создания сайта

    Требуется разработка контента для сайта, посвященного получению визы в Китай. Необходимо создать 4-5 блоков текста для лендинга. Текст должен быть компактным и информативным. Ориентироваться на предоставленные примеры сайтов.

    Написание текстов
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Лендинг нарисовать

    Требуется создать дизайн лендинга на тему 'Виза в Китай онлайн' с использованием Figma. Необходимо разработать 4-5 блоков, а также страницы с вопросами и всплывающие окна для анкеты на визу и отправки данных. Ожидается современный и удобный интерфейс.

    Дизайн лендинговFigma
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Макет для вайлдбериз

    Требуется разработать макет обложки для паспорта для вайлдбериз. Учитывайте, что фотографии имеют низкое качество и сделаны на телефон. Задача включает верстку полиграфии с учетом указанных требований.

    Верстка полиграфии13 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Макет ежедневника для печати

    Необходимо разработать макет ежедневника для женщин на тему любви к себе. Основой служит файл в формате Word. Требуется подготовка дизайна и верстка для печати в типографии.

    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать сайт (интернет-магазин) на адвантшопе под ключ

    Необходим специалист для создания интернет-магазина на платформе Адвантшоп. Задача включает в себя разработку дизайна, расположение и заполнение товаров. Ожидается полное выполнение работы под ключ с учетом всех требований.

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать дизайн ежедневника благодарности

    Требуется разработать дизайн ежедневника благодарности, включая лицевую и заднюю обложки, внутренний блок и вступительную страницу. Размер в печатном виде: 15*21 см. Необходимо подготовить макет для печати с учетом всех вылетов.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сообщество в ВК оформить в магазин

    Требуется специалист для создания интернет-магазина в ВК из пустого сообщества. Необходимо добавить товары, настроить возможность заказов и обеспечить удобный интерфейс для пользователей. Портфолио работ приветствуется.

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать макет карточки товара для вайлдбериз

    Требуется разработать 2-3 макета карточки товара для вайлдбериз на основе обложки для паспорта. Опыт в создании карточек приветствуется для эффективного привлечения покупателей.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать макет обложки для паспорта

    Создайте макет обложки для паспорта с нежным дизайном и цветами. В центре должен находиться текст 'Passport' в красивом шрифте. Используйте качественные фотографии цветов, подходящие для данного оформления.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать дизайн макета блокнота для заметок

    $10

    Требуется разработать дизайн макета блокнота размером 10x15 см с отрывными страницами. Используйте нежные цвета и цветочные элементы. Все файлы должны быть предоставлены в формате .ai, .eps, .tiff, .psd, .cdr, .pdf с соблюдением указанных технических требований, включая цветовое пространство CMYK и разрешение изображений 300dpi.

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Программист знающий хорошо Tilda

    Требуется специалист по Tilda для завершения работы над интернет-магазином. Необходимо проанализировать сайт, внести правки, включая добавление городского телефона и изображений для онлайн-платежей. Также требуется оптимизация для SEO, включая грамотное размещение текста.

    Tilda
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтер

    Ищется копирайтер, способный создать привлекательные тексты для карточек товара на Вайлдбериз. Задача заключается в оформлении текстов таким образом, чтобы повысить продажи и привлечь внимание покупателей. Опыт работы с подобными проектами будет преимуществом.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо сделать для вайлдбериз продающее фото

    $10

    Требуется разработать два макета продающего фото для бенгальских огней 60 см, соответствующих требованиям вайлдбериз. Формат: вертикальный 3:4, разрешение 900*1200 px. Первый макет для набора из 60 штук, второй для упаковки по 3 шт. Используйте предоставленные фотографии и макет, передающий праздничное настроение.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Красивыми буквами написать название

    $3

    Требуется оформить название 'DenLi' красивыми буквами. Вместо точки над буквой 'i' желаем увидеть сердечко или альтернативные предложения. Обеспечить креативный и привлекательный дизайн для использования в различных материалах.

    Нейминг и Слоганы5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать главную страницу для сайта покупки туров онлайн

    Требуется разработать дизайн главной страницы для сайта покупки туров онлайн. Необходимо создать макеты для трех форматов: компьютер, планшет и мобильная версия. Ожидается адаптивный и привлекательный интерфейс, соответствующий тематике турагентства.

    Дизайн сайтов89 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип для онлайн магазина путешествий

    Требуется разработка логотипа для онлайн магазина путешествий 'My travel market'. Логотип должен быть современным и легким в восприятии, отражать тематику путешествий и привлекать внимание клиентов.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров

auvrora2580
32 года
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$10
10 баллов
3 года назад
Разработать макет карточки товара для вайлдбериз
Екатерина предоставила подробное техническое задание , а так же предоставила примеры того что нравится. Минимальное количество правок, быстрый отклик на вопросы. Спасибо за интересный проект, очень довольна сотрудничеством с Екатериной, однозначно рекомендую!
Дарья, волшебница! Сделала крутые стильные макеты , чем очень меня порадовала! Терпеливая, спокойная, все правки были сделаны, очень всё быстро и всегда на связи! Однозначно довольна и рекомендую! Большое спасибо за проделанную работу!!
Ответный отзыв
paravozik_peina
Александр 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$70
10 баллов
3 года назад
Разработать макет обложки для паспорта
Всем советую очень хороший заказчик
Отличный дизайнер, всегда на связи и все пожелания и правки учтены! Оперативно сделали то, что потребовалось!
Ответный отзыв
lana_nesan
Светлана 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
$10
10 баллов
4 года назад
Необходимо сделать для вайлдбериз продающее фото
Все супер. Четкое тз. Своевременная оплата.
Светлана отличный дизайнер, очень довольны, спасибо за работу и макеты!
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aqualice
Алиса 
21 год
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
4 года назад
Логотип для онлайн магазина путешествий
Было очень приятно работать с Екатериной. Женщина с хорошим чувством юмора) Не было никакой напряженной обстановки, а по этому работа шла легко. Вводила конструктивные правки, дала реализовать свои идеи, а в результате получился качественный продукт, который устроил всех.
Алиса отличный специалист! Сделала работу, которая нам очень нравится! Ответственная и креативная! Однозначно рекомендую!! Алиса, большое спасибо за проделанную работу!
Ответный отзыв
tanyakaidan
33 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Необходимо сделать продающий рекламный баннер
Екатерина хороший заказчик. Подробное ТЗ, быстрая обратная связь. Спасибо, рекомендую!
Рекомендую Татьяну, максимально было сделано всё по требованиям, правки внесены, результатом довольна, всё очень быстро, всегда на связи. Было предложено 4 варианта баннеров на выбор! Супер просто!
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