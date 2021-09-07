Требуется создать дизайн лендинга на тему 'Виза в Китай онлайн' с использованием Figma. Необходимо разработать 4-5 блоков, а также страницы с вопросами и всплывающие окна для анкеты на визу и отправки данных. Ожидается современный и удобный интерфейс.