Требуется разработать дизайн домика в стиле гжельской росписи для последующей 3D-печати. Необходимо учитывать размеры, указанные в файле, оставляя 3 см запаса для крепления к фанере. Пример домика предоставлен для ориентира.
- $10Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработка контента для сайта, посвященного получению визы в Китай. Необходимо создать 4-5 блоков текста для лендинга. Текст должен быть компактным и информативным. Ориентироваться на предоставленные примеры сайтов.Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Требуется создать дизайн лендинга на тему 'Виза в Китай онлайн' с использованием Figma. Необходимо разработать 4-5 блоков, а также страницы с вопросами и всплывающие окна для анкеты на визу и отправки данных. Ожидается современный и удобный интерфейс.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Требуется разработать макет обложки для паспорта для вайлдбериз. Учитывайте, что фотографии имеют низкое качество и сделаны на телефон. Задача включает верстку полиграфии с учетом указанных требований.Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать макет ежедневника для женщин на тему любви к себе. Основой служит файл в формате Word. Требуется подготовка дизайна и верстка для печати в типографии.Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт2 года назад
Необходим специалист для создания интернет-магазина на платформе Адвантшоп. Задача включает в себя разработку дизайна, расположение и заполнение товаров. Ожидается полное выполнение работы под ключ с учетом всех требований.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать дизайн ежедневника благодарности, включая лицевую и заднюю обложки, внутренний блок и вступительную страницу. Размер в печатном виде: 15*21 см. Необходимо подготовить макет для печати с учетом всех вылетов.Завершен3 года назад
Требуется разработать дизайн мотивационных стикеров-наклеек для печати на листе А5. Обратите внимание на пример во вложении для ориентира по стилю и содержанию.Дизайн продукции12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для создания интернет-магазина в ВК из пустого сообщества. Необходимо добавить товары, настроить возможность заказов и обеспечить удобный интерфейс для пользователей. Портфолио работ приветствуется.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать 2-3 макета карточки товара для вайлдбериз на основе обложки для паспорта. Опыт в создании карточек приветствуется для эффективного привлечения покупателей.Завершен3 года назад
Создайте макет обложки для паспорта с нежным дизайном и цветами. В центре должен находиться текст 'Passport' в красивом шрифте. Используйте качественные фотографии цветов, подходящие для данного оформления.Завершен3 года назад
- $10
Требуется разработать дизайн макета блокнота размером 10x15 см с отрывными страницами. Используйте нежные цвета и цветочные элементы. Все файлы должны быть предоставлены в формате .ai, .eps, .tiff, .psd, .cdr, .pdf с соблюдением указанных технических требований, включая цветовое пространство CMYK и разрешение изображений 300dpi.Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист по Tilda для завершения работы над интернет-магазином. Необходимо проанализировать сайт, внести правки, включая добавление городского телефона и изображений для онлайн-платежей. Также требуется оптимизация для SEO, включая грамотное размещение текста.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется копирайтер, способный создать привлекательные тексты для карточек товара на Вайлдбериз. Задача заключается в оформлении текстов таким образом, чтобы повысить продажи и привлечь внимание покупателей. Опыт работы с подобными проектами будет преимуществом.Копирайтинг13 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Требуется разработать 3 макета для Вайлдбериз с одинаковым фоном и заменой товара. Фотографии должны быть в вертикальном формате 3:4 и иметь разрешение не менее 900x1200 px.Обработка фотографий25 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Требуется разработать два макета продающего фото для бенгальских огней 60 см, соответствующих требованиям вайлдбериз. Формат: вертикальный 3:4, разрешение 900*1200 px. Первый макет для набора из 60 штук, второй для упаковки по 3 шт. Используйте предоставленные фотографии и макет, передающий праздничное настроение.Завершен4 года назад
- $3
Требуется оформить название 'DenLi' красивыми буквами. Вместо точки над буквой 'i' желаем увидеть сердечко или альтернативные предложения. Обеспечить креативный и привлекательный дизайн для использования в различных материалах.Нейминг и Слоганы5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать дизайн главной страницы для сайта покупки туров онлайн. Необходимо создать макеты для трех форматов: компьютер, планшет и мобильная версия. Ожидается адаптивный и привлекательный интерфейс, соответствующий тематике турагентства.Дизайн сайтов89 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработка логотипа для онлайн магазина путешествий 'My travel market'. Логотип должен быть современным и легким в восприятии, отражать тематику путешествий и привлекать внимание клиентов.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $7
Необходимо сделать крутой и стильный макет Текст : Документы И должно быть красиво отрисовано, можно цветами и яркими красками На оборотной стороне логотипВерстка полиграфии6 заявокЗакрыт4 года назад