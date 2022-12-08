Быстрый и качественный дизайн логотипов и полиграфии

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Занимаюсь разработкой:

Веб-баннеры

Уникальный дизайн логотипа и элементов фирменного стиля.

Дизайн упаковок и этикеток.

Дизайн наружной рекламы (билборды, roll-up баннеры, вывески и т.д)

Дизайн полиграфии (флаеры, листовки, визитки, буклеты и т.д).

Карточки для маркетплейсов (Wildberries, OZON)



УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

Вы предоставляете полное задание.

Оговаривание стоимости работы и сроков выполнения.

В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.

Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.

Согласование работы

Отправка исходников.

Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа.

Цена обсуждается после предоставленного Вами задания

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:

- Viber/WhatsApp/Telegram : +7978-267-80-98

- внутренний чат Weblancer;

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Работаю с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00 часов.

Выходной день: воскресенье.

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Напишите мне и я с радостью возьмусь за выполнение Вашего заказа!

С уважением, Дарья