Дарья Янковская auvrora2580auvrora2580
Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Занимаюсь разработкой:
Веб-баннеры
Уникальный дизайн логотипа и элементов фирменного стиля.
Дизайн упаковок и этикеток.
Дизайн наружной рекламы (билборды, roll-up баннеры, вывески и т.д)
Дизайн полиграфии (флаеры, листовки, визитки, буклеты и т.д).
Карточки для маркетплейсов (Wildberries, OZON)
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
Вы предоставляете полное задание.
Оговаривание стоимости работы и сроков выполнения.
В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.
Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.
Согласование работы
Отправка исходников.
Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа.
Цена обсуждается после предоставленного Вами задания
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:
- Viber/WhatsApp/Telegram: +7978-267-80-98
- внутренний чат Weblancer;
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Работаю с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00 часов.
Выходной день: воскресенье.
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Напишите мне и я с радостью возьмусь за выполнение Вашего заказа!
С уважением, Дарья
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