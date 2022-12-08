auvrora2580

Дарья Янковская auvrora2580

 
30 летУкраина/Ялта
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Быстрый и качественный дизайн логотипов и полиграфии

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Занимаюсь разработкой:

  • Веб-баннеры

  • Уникальный дизайн логотипа и элементов фирменного стиля.

  • Дизайн упаковок и этикеток.

  • Дизайн наружной рекламы (билборды, roll-up баннеры, вывески и т.д)

  • Дизайн полиграфии (флаеры, листовки, визитки, буклеты и т.д).

  • Карточки для маркетплейсов (Wildberries, OZON)


УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

  • Вы предоставляете полное задание.

  • Оговаривание стоимости работы и сроков выполнения.

  • В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.

  • Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.

  • Согласование работы

  • Отправка исходников.

  • Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа.

Цена обсуждается после предоставленного Вами задания

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:

  • - Viber/WhatsApp/Telegram: +7978-267-80-98

  • - внутренний чат Weblancer;

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Работаю с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00 часов.

Выходной день: воскресенье.

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Напишите мне и я с радостью возьмусь за выполнение Вашего заказа!

С уважением, Дарья

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
15
безопасных платежей
ТОП-10
Дизайн продукции
ТОП-50
Верстка полиграфии
ТОП-50
Баннеры
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Отзывы заказчиков
Lucky_Tomash
Томаш 
37 летУкраина
2 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$12
10 баллов
10 месяцев назад
Новогодний Флаер
ок
Чёткая поставленная задача, минимальное количество правок. Желаю процветания в Вашей работе. Рада была сотрудничеству.
Ответный отзыв
3rr0r
42 годаВеликобритания
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
год назад
Разработка постера в инстаграм
Спасибо! )
Как всегда, все супер! Рекомендую!
Ответный отзыв
3rr0r
42 годаВеликобритания
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$57
10 баллов
год назад
Требуется дизайн листовок
Спасибо! Рекомендую!
Все супер , как всегда!
Ответный отзыв
3rr0r
42 годаВеликобритания
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$57
10 баллов
год назад
Разработка визиток / лифлетов
Все как всегда. Быстро, качественно, по норм ценам!
Все отлично!
Ответный отзыв
3rr0r
42 годаВеликобритания
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
год назад
Постер
Однозначно рекомендую! Спасибо!
Все супер, как всегда!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
25 отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#73
Дизайн продукции
10 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#8
Верстка полиграфии
8 отзывов
$10/час
от $20от 2 дней
#21
Фирменный стиль
1 отзыв
$10/час
от $30от 35 дней
#101
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#23
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#404
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