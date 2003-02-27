Нужно создать небольшой, информативный, удобный, на пару страниц сайт, посвященный барбершопу. Кто мы, что мы, фото мастеров, возможность записи на процедуры, + возможность онлайн продаж. По многим моментам нужна будет консультация - что лучше, как ...