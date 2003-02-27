Требуется разработка постера для Instagram с уникальным дизайном, включающим оригинальные иллюстрации и рисунки. Постер должен быть привлекательным и соответствовать современным трендам в графическом дизайне.
- $30Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрытгод назад
- $30
Требуется разработать графический дизайн афиши, который будет эффективно привлекать внимание и передавать ключевую информацию. Ожидается создание оригинального и креативного дизайна для использования в рекламных целях.Дизайн продукции15 заявокЗакрытгод назад
- $30
Требуется разработка постера для Instagram, который привлечет внимание пользователей. Ожидается создание креативного и визуально привлекательного дизайна, соответствующего стилю вашего бренда. Учтите требования к формату и размерам для публикации в социальных сетях.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен2 года назад
- $57
Требуется разработка дизайна рекламных листовок. Необходимо создать креативные и привлекательные решения для продукции, которые помогут привлечь больше клиентов.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен2 года назад
- $57
Требуется разработка дизайна визиток и лифлетов для барбершопа в Варшаве. Необходим креативный подход и учёт особенностей бренда для привлечения клиентов.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен2 года назад
- $50
Необходимо разработать 2 постера для Instagram с акцентом на эффективное использование SMM и SMO. Ожидается креативный дизайн, соответствующий современным трендам и требованиям социальных сетей.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен2 года назад
- $100
Требуется разработка дизайна фасадной части для наружной рекламы, включая вывески и другие рекламные элементы. Проект должен учитывать визуальную привлекательность и читабельность информации.Наружная реклама1 исполнительЗавершен2 года назад
- $210
Создайте уникальный дизайн проект для барбершопа с учетом современных тенденций и потребностей целевой аудитории. Оформление должно быть стильным и функциональным, отражая характер заведения.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработка дизайна проекта барбершопа. Необходимо создать уникальный стиль и функциональный интерфейс, который будет привлекать клиентов и подчеркивать атмосферу заведения.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка дизайна барбершопа в Варшаве с учетом интерьеров и экстерьеров. Площадь помещения составляет 60-80 м². Ожидается креативный подход и внимание к деталям для создания уникального образа заведения.Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗакрыт3 года назад
Необходимо подготовить и разместить сообщение в социальных сетях о спонсорстве местной футзальной команды. Задача включает создание текста, который привлечет внимание общественности и подчеркнет значимость этого события.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно написать приложение для барбершопа. С несложным функционалом - возможность записи на процедуры + интегрированная программа лояльности, возможность начислять кэшбек при сканировании qr / баркода. По многим моментам нужна будет консультация - что лучше, как ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно создать небольшой, информативный, удобный, на пару страниц сайт, посвященный барбершопу. Кто мы, что мы, фото мастеров, возможность записи на процедуры, + возможность онлайн продаж. По многим моментам нужна будет консультация - что лучше, как ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть понимание того, что нужно. Надо воплотить в жизнь.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад