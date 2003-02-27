3rr0r

Александр 3rr0r

 
44 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$1004
выплачено фрилансерам
80%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
8
безопасных платежей

  • Разработка постера в инстаграм

    $30

    Требуется разработка постера для Instagram с уникальным дизайном, включающим оригинальные иллюстрации и рисунки. Постер должен быть привлекательным и соответствовать современным трендам в графическом дизайне.

    Создание постеровInstagram
    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Разработать графический дизайн афиши

    $30

    Требуется разработать графический дизайн афиши, который будет эффективно привлекать внимание и передавать ключевую информацию. Ожидается создание оригинального и креативного дизайна для использования в рекламных целях.

    Создание постеров
    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Разработка постера в инстаграм

    $30

    Требуется разработка постера для Instagram, который привлечет внимание пользователей. Ожидается создание креативного и визуально привлекательного дизайна, соответствующего стилю вашего бренда. Учтите требования к формату и размерам для публикации в социальных сетях.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Требуется дизайн листовок

    $57

    Требуется разработка дизайна рекламных листовок. Необходимо создать креативные и привлекательные решения для продукции, которые помогут привлечь больше клиентов.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Разработка визиток / лифлетов

    $57

    Требуется разработка дизайна визиток и лифлетов для барбершопа в Варшаве. Необходим креативный подход и учёт особенностей бренда для привлечения клиентов.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Постер

    $50

    Необходимо разработать 2 постера для Instagram с акцентом на эффективное использование SMM и SMO. Ожидается креативный дизайн, соответствующий современным трендам и требованиям социальных сетей.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайн фасадной части

    $100

    Требуется разработка дизайна фасадной части для наружной рекламы, включая вывески и другие рекламные элементы. Проект должен учитывать визуальную привлекательность и читабельность информации.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Разработка дизайн проекта

    $210

    Создайте уникальный дизайн проект для барбершопа с учетом современных тенденций и потребностей целевой аудитории. Оформление должно быть стильным и функциональным, отражая характер заведения.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайн проект барбершопа

    Требуется разработка дизайна проекта барбершопа. Необходимо создать уникальный стиль и функциональный интерфейс, который будет привлекать клиентов и подчеркивать атмосферу заведения.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн барбершопа

    Требуется разработка дизайна барбершопа в Варшаве с учетом интерьеров и экстерьеров. Площадь помещения составляет 60-80 м². Ожидается креативный подход и внимание к деталям для создания уникального образа заведения.

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Бизнес стал спонсором местной футзальной команды

    Необходимо подготовить и разместить сообщение в социальных сетях о спонсорстве местной футзальной команды. Задача включает создание текста, который привлечет внимание общественности и подчеркнет значимость этого события.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно написать приложение для барбершопа

    Нужно написать приложение для барбершопа. С несложным функционалом - возможность записи на процедуры + интегрированная программа лояльности, возможность начислять кэшбек при сканировании qr / баркода. По многим моментам нужна будет консультация - что лучше, как ...

    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать сайт

    Нужно создать небольшой, информативный, удобный, на пару страниц сайт, посвященный барбершопу. Кто мы, что мы, фото мастеров, возможность записи на процедуры, + возможность онлайн продаж. По многим моментам нужна будет консультация - что лучше, как ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

auvrora2580
32 года
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$30
10 баллов
2 года назад
Разработка постера в инстаграм
Как всегда, все супер! Рекомендую!
Спасибо! )
Ответный отзыв
auvrora2580
32 года
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$57
10 баллов
2 года назад
Требуется дизайн листовок
Все супер , как всегда!
Спасибо! Рекомендую!
Ответный отзыв
auvrora2580
32 года
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$57
10 баллов
2 года назад
Разработка визиток / лифлетов
Все отлично!
Все как всегда. Быстро, качественно, по норм ценам!
Ответный отзыв
auvrora2580
32 года
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$50
10 баллов
2 года назад
Постер
Все супер, как всегда!
Однозначно рекомендую! Спасибо!
Ответный отзыв
EgorKHV
Егор 
22 года
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
10 баллов
2 года назад
Дизайн фасадной части
Хороший заказчик, как всегда все отлично! :)
В очередной раз спасибо. Сделано было все как нужно.
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