EgorKHV

Егор EgorKHV

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
3D - дизайнер на все случаи жизни!

Привет!

Меня зовут Егор, мне 18 лет, я опытный 3D модельер и визуализатор. Занимаюсь 3D графикой на профессиональном уровне уже несколько лет. Живу во Владивостоке, но это никак не влияет на работу с людьми из других часовых поясов.

Моя профессиональная направленность

  • Визуализация интерьеров

  • Архитектура зданий

  • Экспорт моделей в любой формат

  • Готовые 3D модели под печать

  • Lowpoly модели с PBR текстурами

  • Предметная визуализация

Все 3D модели создаются с прямой сеткой и хорошей UV разверткой.

Оплата

Цена полностью зависит от сложности и времени исполнения заказа.

Счёт выставляется в долларах, оплатить можно как через систему безопасных платежей (приоритет), так и прямым переводом на банковскую карту Тинькофф.

Работа по предоплате

Беру предоплату в 50% от общей суммы, если оплата будет совершаться через перевод на банковскую карту.

Бывает, что работа полностью не соответствует ожиданиям заказчика, в таком случае предоплата будет возвращена полностью.

При выборе оплаты через систему безопасных платежей, вы должны создать платёж как только укажете меня исполнителем, сразу после, я приступлю к Вашему заказу.

Правки

Во время процесса исполнения заказа все правки вносятся бесплатно.

После сдачи и оплаты работы, правки осуществляются за дополнительную плату (в пределах 2$).

Софт

  • Работаю в графическом редакторе - Blender, ArchiCad, SketchUp

  • Покраска модели через Substance Painter

  • Возможна обработка в Photoshop

Если Вам нужна 3D модель в другом графическом редакторе, то я могу экспортировать модель в нужный для Вас формат.

Связь со мной

Не против созвона если для Вас так удобнее.

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процент рекомендаций
#1030
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
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Отзывы заказчиков

tseden
Цеден 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
2 года назад
Смоделировать матрас
Все супер, хорошая работа, быстро и четко. Рекомендую!
Приятный по общению заказчик, постановка задачи - отличная. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
kharikein
Азат 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$70
10 баллов
2 года назад
Рисунок - 3д модель дома для приложения
Мои самые лучшие рекомендации! Отличный специалист, приятный на общение, тактичный и талантливый! Рекомендую!
Отличный заказчик! Замечательная постановка задачи, всегда был на связи, оплата в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
Oskar2000
Аскар 
32 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$20
10 баллов
2 года назад
Рисунки 3Д (качественно)
Выполнил все качественно! Все правки понимает сразу же, рекомендую!
Отличный заказчик. Хорошая постановка задачи и оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
guest_16411222401736
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
2 года назад
Спутники
Все было сделано в срок
Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
SairuS_
39 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$15
10 баллов
2 года назад
36 изображений матраса для фото 360 по 3d модели Blender
Blender
В итоге - идеально выполненная работа да еще и с соблюдением сроков. Очень приятно сотрудничать с Егором. Спасибо большое!
Отличный заказчик! Всегда был на связи и отлично поставил задачу. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
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18 отзывов
$5/час
от $40от 7 дней
нет рейтинга
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