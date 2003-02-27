3D - дизайнер на все случаи жизни!

Привет!

Меня зовут Егор, мне 18 лет, я опытный 3D модельер и визуализатор. Занимаюсь 3D графикой на профессиональном уровне уже несколько лет. Живу во Владивостоке, но это никак не влияет на работу с людьми из других часовых поясов.

Моя профессиональная направленность

Визуализация интерьеров

Архитектура зданий

Экспорт моделей в любой формат

Готовые 3D модели под печать

Lowpoly модели с PBR текстурами

Предметная визуализация

Все 3D модели создаются с прямой сеткой и хорошей UV разверткой.

Оплата

Цена полностью зависит от сложности и времени исполнения заказа.

Счёт выставляется в долларах, оплатить можно как через систему безопасных платежей (приоритет), так и прямым переводом на банковскую карту Тинькофф.

Работа по предоплате

Беру предоплату в 50% от общей суммы, если оплата будет совершаться через перевод на банковскую карту.

Бывает, что работа полностью не соответствует ожиданиям заказчика, в таком случае предоплата будет возвращена полностью.

При выборе оплаты через систему безопасных платежей, вы должны создать платёж как только укажете меня исполнителем, сразу после, я приступлю к Вашему заказу.

Правки

Во время процесса исполнения заказа все правки вносятся бесплатно.

После сдачи и оплаты работы, правки осуществляются за дополнительную плату (в пределах 2$).

Софт

Работаю в графическом редакторе - Blender, ArchiCad, SketchUp

Покраска модели через Substance Painter

Возможна обработка в Photoshop

Если Вам нужна 3D модель в другом графическом редакторе , то я могу экспортировать модель в нужный для Вас формат.

Связь со мной

Чат Weblancer

Telegram: https://t.me/Vologda2048

Не против созвона если для Вас так удобнее.