Привет!
Меня зовут Егор, мне 18 лет, я опытный 3D модельер и визуализатор. Занимаюсь 3D графикой на профессиональном уровне уже несколько лет. Живу во Владивостоке, но это никак не влияет на работу с людьми из других часовых поясов.
Моя профессиональная направленность
Визуализация интерьеров
Архитектура зданий
Экспорт моделей в любой формат
Готовые 3D модели под печать
Lowpoly модели с PBR текстурами
Предметная визуализация
Все 3D модели создаются с прямой сеткой и хорошей UV разверткой.
Оплата
Цена полностью зависит от сложности и времени исполнения заказа.
Счёт выставляется в долларах, оплатить можно как через систему безопасных платежей (приоритет), так и прямым переводом на банковскую карту Тинькофф.
Работа по предоплате
Беру предоплату в 50% от общей суммы, если оплата будет совершаться через перевод на банковскую карту.
Бывает, что работа полностью не соответствует ожиданиям заказчика, в таком случае предоплата будет возвращена полностью.
При выборе оплаты через систему безопасных платежей, вы должны создать платёж как только укажете меня исполнителем, сразу после, я приступлю к Вашему заказу.
Правки
Во время процесса исполнения заказа все правки вносятся бесплатно.
После сдачи и оплаты работы, правки осуществляются за дополнительную плату (в пределах 2$).
Софт
Работаю в графическом редакторе - Blender, ArchiCad, SketchUp
Покраска модели через Substance Painter
Возможна обработка в Photoshop
Если Вам нужна 3D модель в другом графическом редакторе, то я могу экспортировать модель в нужный для Вас формат.
Связь со мной
Чат Weblancer
Telegram: https://t.me/Vologda2048
Не против созвона если для Вас так удобнее.
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