Добрый день! Нужен специалист по 3 д максу . Задача - делать красивые визуализации по нашим 3д моделям. Работы много , ценник должен быть адекватный!!! С одной сцены мы выкупаем - 3 ракурса . Пример, как это должно ...
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